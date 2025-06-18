Экс-чиновницу в Пензенской области обвиняют в краже денег погибших военных

Следственные органы СК РФ по Пензенской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина обвиняется в хищении более 850 тысяч рублей с банковских счетов двух погибших военнослужащих.

Согласно материалам дела, обвиняемая, воспользовавшись служебным положением, получила дубликаты банковских карт и пин-коды от мобилизованных жителей района. После гибели военнослужащих она сняла с их счетов денежные средства. В ходе следствия женщина полностью возместила причиненный ущерб родственникам погибших.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Преступление квалифицировано по пунктам «в» и «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, а также с использованием служебного положения).

Расследование проводилось при оперативном сопровождении УФСБ по Пензенской области.