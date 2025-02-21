Экс-чиновницу в Кемерове арестовали за злоупотребление полномочиями

В Следственном комитете региона уточнили, что фигурантка будет находиться под стражей до 18 апреля 2025 года.

Женщина обвиняется в злоупотреблении своими должностными полномочиями.

Она вложила средства в строительство многоквартирного дома, который должен был быть сдан до начала ноября 2024 года с банковской гарантией на уровне 90% от общей суммы контрактов. Однако сдача квартир не состоялась в установленный срок.