Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что атака украинской армии на Курскую область РФ приведет ВСУ к истощению, но не окажет влияния на ход конфликта. Об этом сообщает РИА Новости .

«Украина уже проиграла — она просто не перестала сражаться. Но их способность сражаться уменьшается с каждым днем», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что из-за атаки на курскую область ВСУ терпят значительные необратимые потери. Бойцов украинской армии ликвидируют сотнями, «а может и тысячами». При этом у страны нет в резерве множества обученных солдат и неограниченного запаса военной техники.

С 6 августа ВСУ атакуют Курскую область РФ. Украинцы бьют по мирным жителям и гражданским объектам. В результате атаки есть погибшие и раненые. ВС России активно выдавливают противника с приграничной территории.

Еще в приграничных областях — Курской, Белгородской и Брянской — был введен режим контртеррористической операции (КТО). В Курской действует и режим ЧС федерального характера.