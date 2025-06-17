Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Экоуроки для более чем 1 тыс воспитанников детских лагерей прошли в Подмосковье

На территории Московской области продолжается цикл просветительских семинаров в сфере обращения с отходами для школьников. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Мероприятия уже прошли для ребят средних и начальных классов, которые сейчас посещают летние лагеря в городских округах Коломна, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Руза, Истра.

В рамках семинаров были рассмотрены темы:

правила сортировки отходов;

преимущества двухпоточной системы сбора на КП;

процесс переработки отходов;

экологические акции региона.

Идея проекта принадлежит председателю «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» Лилии Беловой при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Семинары планируется провести для более чем 8 тыс. жителей региона, в том числе наиболее отдаленных районов. Всего будет организовано 50 экоуроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.