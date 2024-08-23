Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:55

Экоурок провели для участников летнего лагеря в Балашихе

В Балашихе в централизованной библиотечной системе им. Андрея Белого для подростков прошло занятие по обращению с отходами от регионального оператора Ногинского кластера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Традиционная тема занятия — «Раздельный сбор отходов».

Цель — донести важность того, как простые последовательные действия в обращении с мусором влияют на состояние всей окружающей среды

На уроке ребята изучили:

- чем опасна неправильная утилизация

- какие есть способы сортировки ТКО

- как отходы получают «вторую жизнь»

- зачем маркировать пластик и стекло

Эколог компании рассказала о полезных экопривычках и о том, как выбирать товары в экологичной упаковке.

Полученные знания помогут ребятам всегда правильно обращаться с ТКО, чтобы стать ответственными гражданами своей страны.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.