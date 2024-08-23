Экоурок провели для участников летнего лагеря в Балашихе
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Балашихе в централизованной библиотечной системе им. Андрея Белого для подростков прошло занятие по обращению с отходами от регионального оператора Ногинского кластера. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Традиционная тема занятия — «Раздельный сбор отходов».
Цель — донести важность того, как простые последовательные действия в обращении с мусором влияют на состояние всей окружающей среды
На уроке ребята изучили:
- чем опасна неправильная утилизация
- какие есть способы сортировки ТКО
- как отходы получают «вторую жизнь»
- зачем маркировать пластик и стекло
Эколог компании рассказала о полезных экопривычках и о том, как выбирать товары в экологичной упаковке.
Полученные знания помогут ребятам всегда правильно обращаться с ТКО, чтобы стать ответственными гражданами своей страны.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.