Экоурок прошел для учащихся 20 школ Красногорска

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 15:07

Председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова провела экологический урок для учащихся 20 школ Красногорска. Главная тема: раздельный сбор отходов и пути формирования экологического воспитания, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В рамках мероприятия учащиеся узнали о проекте «Мегабак» и эффективных методах утилизации отходов. Школьники активно участвовали в обсуждении и делились собственными идеями по улучшению экологической ситуации в своем городе.

Также каждый желающий мог задать все интересующие вопросы, связанные с экономикой замкнутого цикла и переработкой вторичных ресурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.