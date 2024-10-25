Экоурок для подопечных благотворительного фонда провел регоператор Ногинского кластера

Региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера провел экологическое занятие для детей и их семей — подопечных благотворительного фонда «Ради добра». Урок из цикла «Береги природу, сортируй отходы» проходил в Центральной юношеской библиотеке города Балашиха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фонд «Ради добра» — некомерческая организация, с 2018 года помогающая детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Участникам урока рассказали: о работе регоператора, на обслуживании у которого в Подмосковье находится 12 городских округов Ногинского кластера; о цепочке движения отходов от контейнерных площадок, оснащенных системами для сбора отходов «Два бака» и «Мегабак» до комплексов по переработке отходов; о причинах образования отходов; о методах обезвреживания, утилизации и переработки отходов. Ключевой интерес у ребят вызвала возможность замены одноразовых предметов обихода, домашние способы организации раздельного сбора ТКО и сроки разложения пластика, стекла и металла.

В завершение урока ребята вместе с представителем регоператора сыграли в традиционную экоигру «Сортировка», в ходе которой разделили отходы на «Два бака» и закрепили полученные знания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.