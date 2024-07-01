Экосубботник возле Таболовского пруда провели в Ленинском округе

На Таболовском пруду в Ленинском городском округе прошел экологический субботник в рамках акции «Вода России» и нацпроекта «Экология». Около 100 активистов очистили территорию вокруг большого водоема площадью свыше 4 гектаров от бытового мусора, сухой травы и веток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На субботники привлекаем подрастающее поколение. Когда молодой человек своими руками наведет порядок на территории своего проживания, скорее всего, в будущем у него не возникнет желания мусорить, загрязнять водоемы и природу в целом. Ведь чисто — не там, где убирают, а там, где не мусорят», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского округа Виктории Морозовой.

Всероссийская акция по очистке берегов водоемов от мусора и сухостоя. проводится уже 10 лет. Ее цель — воспитание экологической культуры, привлечение внимания жителей округа к вопросу бережного отношения к природе на территории родного края.

В уборке прибрежной зоны участвовали волонтеры «Молодой гвардии Единой России», депутаты местного Совета депутатов Максим Арапов и Татьяна Ершова, сотрудники администрации, муниципальных и коммерческих предприятий. Неравнодушные жители округа пришли семьями и взяли с собой детей.

Ранее сообщалось, что в рамках этой же акция «Берег добрых дел» порядка 30 экоактивистов на сапбордах расчистили 4 км береговой линии реки Пахра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.