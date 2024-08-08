Экорейд по пресечению незаконной перевозки стройотходов состоялся в Кашире

В городском округе Кашира 8 августа был проведен совместный экологический рейд, организованный министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Минэкологии Подмосковья, МВД РФ и ГУРБ региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия сотрудники проверили 12 автомобилей, у 2 из которых отсутствовали необходимые документы для законной перевозки отходов. В связи с чем в отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Так, в результате рейда удалось предотвратить сброс отходов объемом 20 кубометров.

В Подмосковье ведется строгий контроль за перемещением и утилизацией крупногабаритного строительного мусора. Водителям транспортных средств необходимо иметь специализированный талон на вывоз ОССиГ, получить который можно на региональном портале государственных услуг.

Штраф за отсутствие разрешительных документов достаточно значительный: гражданам придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей; индивидуальным предпринимателям — от 10 до 40 тыс. рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тыс. рублей; юридическим — от 100 до 250 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.