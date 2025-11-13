Экономист рассказал о способах подработки для пенсионеров в России

Экономист и социолог Дмитрий Алексеев сообщил, что пенсионеры в России могут получать дополнительный доход, занимаясь рукоделием, онлайн-обучением и работой на дому, однако часто сталкиваются с отказами при поиске подработки, сообщает Life.ru .

Пенсионеры в России имеют возможность получать дополнительный доход, используя различные формы занятости на дому. По его словам, востребованными направлениями остаются рукоделие, вязание, выращивание рассады, проведение онлайн-занятий и консультаций, а также копирайтинг, работа оператором кол-центра и создание контента для блогов.

За одно изделие ручной работы пенсионеры могут получить до 10–15 тысяч рублей, а за выращивание рассады — от 300 до 4 000 рублей. Проведение онлайн-занятий и консультаций приносит от 500 до 2 000 рублей за занятие. Дополнительный доход помогает не только улучшить материальное положение, но и поддерживать активность, реализовывать увлечения и делиться опытом.

Алексеев отметил, что многие пенсионеры успешно продают свои изделия через интернет-магазины и социальные сети, а также ведут онлайн-курсы по своим хобби. Работа в кол-центрах и создание контента позволяют использовать коммуникативные и творческие навыки, что способствует социальной активности и психологическому благополучию.

Средний доход от такой деятельности может достигать 30–40 тысяч рублей в месяц, однако, по словам эксперта, пенсионеры часто сталкиваются с эйджизмом и получают отказы при поиске работы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.