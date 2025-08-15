Экономист, почетный житель Подмосковья Евгений Усков отмечает день рождения

Он родился 15 августа 1941 года в деревне Каменская Егорьевского района Московской области. Прошел путь от заводского рабочего до первого заместителя министра промышленности правительства Подмосковья.

Окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности «Инженер-механик» в 1972 г., межотраслевой институт повышения квалификации Государственной академии управления им. Г. К. Орджоникидзе в 1991 г.

Более 50 лет проработал в Московской области, в том числе свыше 30 лет — на руководящих должностях. Трудовую деятельность начал в 1958 году токарем Егорьевского станкостроительного завода «Комсомолец», затем работал инженером-технологом на этом заводе. С 1964 по 1966 гг. проходил срочную службу в Советской армии. С 1966 по 1975 гг. — инженер-технолог, начальник технологической лаборатории, начальник инструментального цеха Егорьевского станкостроительного завода.

С 1975 по 1980 гг. — заместитель председателя заводского комитета профсоюзов, затем — секретарь партийного комитета Егорьевского станкостроительного завода. Депутат двух созывов Егорьевского городского совета народных депутатов. С 1980 по 1984 гг. — инструктор отдела промышленности Московского комитета КПСС. С 1984 по 1991 гг. — начальник отдела плановой комиссии Мособлисполкома, заместитель председателя плановой комиссии Мособлисполкома, затем — зампред комитета по экономике Мособлисполкома. С 1991 по 1998 гг. — заместитель председателя, председатель комитета по экономике Мособлисполкома, затем — комитета по экономике администрации Московской области.

С 1998 по 2004 гг. — первый заместитель министра промышленности правительства Московской области. С 2004 г. — генеральный директор исполнительной дирекции Московского областного союза промышленников и предпринимателей, затем — заместитель председателя регионального объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей», с ноября 2015 г. — советник председателя этого объединения.

Усков награжден орденом Почета, медалями, высшими областными наградами. Он — заслуженный экономист Российской Федерации, почетный машиностроитель РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 2 декабря 2010 года № 152-ПГ Ускову присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».