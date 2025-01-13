Экономист ответил, как снижение зарплат в 2025 году повлияет на рынок труда

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, отметил, что снижение темпов увеличения заработной платы в российских отраслях может спровоцировать нестабильность на рынке труда, особенно в условиях «огромного дефицита кадров», сообщает Инфо24 .

«Это может вызвать некоторый переток людей из одних видов деятельности в другие», — подчеркнул эксперт.

Люди активно ищут возможности для большей прибыли, и, как показывает практика, работники из менее оплачиваемых сфер, таких как производственные фабрики, могут быстро перейти на более высокооплачиваемые должности в оборонном машиностроении, где зарплаты значительно выше и предлагается социальный пакет.

Однако такой переход может создать сложности, так как в стране наблюдается недостаток квалифицированных кадров. Ушедшие из одной сферы специалисты могут оставить значительные пробелы в других отраслях, что усугубит ситуацию.

С другой стороны, огромный рост заработных плат, наблюдаемый в 2024 году, также создал определенные проблемы, такие как увеличение расходов на фонд оплаты труда. Это приводит к повышению цен на товары и услуги, что, в свою очередь, подстегивает инфляцию.

Остапкович добавил, что такие темпы роста обернулись серьезными последствиями для экономики, добавляя, что такие экстремальные показатели «мы никогда не видели». Скорее всего, в будущем будет наблюдаться замедление этого процесса.