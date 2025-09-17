Экономист объяснил дефицит кадров в РФ низкой производительностью труда

сегодня в 18:43

Профессор РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков заявил, что дефицит кадров на российском рынке труда связан с низкой производительностью. Он не может быть быстро устранен, сообщает Общественная Служба Новостей .

Щербаков отметил, что рекордно низкий уровень безработицы в России сопровождается острым дефицитом кадров. По его словам, восполнить нехватку специалистов в текущих условиях невозможно.

Экономист пояснил, что низкая безработица стала результатом экономических изменений, связанных с импортозамещением и развитием оборонного комплекса. Однако этот эффект, по мнению Щербакова, не будет длиться вечно. Он подчеркнул, что при замедлении экономического роста уровень безработицы может снова увеличиться.

Щербаков обратил внимание, что кадровый дефицит и низкая безработица — это две стороны одной медали.

«Дефицит кадров должен покрываться за счет подготовки квалифицированных специалистов, а не привлечения неквалифицированной или иностранной рабочей силы», — пояснил он.

Экономист добавил, что повышение производительности труда поможет сократить дефицит кадров. Несмотря на существующие проблемы, российский рынок труда развивается позитивно, о чем свидетельствует рост реальных заработных плат по официальным данным.