Экономист Балынин назвал профессии с самой высокой пенсией

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин пояснил, что размер будущей пенсии зависит от профессии, уровня квалификации и официальной зарплаты, сообщает «ФедералПресс» .

Он рассказал, что размер страховой пенсии по старости определяется по формуле: фиксированная выплата плюс количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженное на стоимость одного ИПК. Сейчас фиксированная выплата составляет 8 907,7 рубля, стоимость одного ИПК — 145,69 рубля. Количество ИПК напрямую зависит от размера официальной зарплаты.

Экономист отметил, что самые высокие зарплаты получают высококвалифицированные специалисты, а также работники, которые используют современные технологии и открыты к изменениям. По его словам, важно выбирать официальное трудоустройство и стремиться к профессиональному развитию, чтобы увеличить доход и количество пенсионных баллов.

Балынин также напомнил, что дополнительные ИПК начисляются за социально значимые периоды, например, за уход за детьми. Кроме того, представители ряда профессий могут выйти на пенсию досрочно. Среди них — трактористы-машинисты, работники текстильной промышленности, специалисты с тяжелыми условиями труда, механизаторы в портах и сотрудники учреждений, исполняющих уголовные наказания.

«Для получения права на досрочную пенсию по старости необходимо иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — подытожил Балынин.

