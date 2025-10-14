Экономика и демография: как можно улучшить жизнь пенсионеров в России

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что для существенного увеличения доходов пожилых людей в России нужно выполнение трех глобальных условий: общий рост экономики, демографические изменения и улучшение квалификации населения, сообщает RuNews24.ru .

«Старение населения и падение его численности накладывают значительное ограничение на пенсионную систему. На одного пенсионера становится все меньше работающих, что уменьшает сумму отчислений в пенсионные фонды. Прирост населения может улучшить ситуацию только через 15-20 лет, если правительство начнет активные действия для его увеличения», — сказал эксперт.

Рост благосостояния населения влечет за собой увеличение взносов в пенсионную систему. Подъем минимальной планки пенсионных выплат, как утверждает профессор, является критически важным. Существующий размер пенсии, колеблющийся в пределах 15-16 тыс. рублей, ставит под вопрос не только достойное существование, но и саму возможность выживания пенсионеров.

Очевидно, что повышение пенсионных выплат в современной России сопряжено с комплексом экономических, демографических и социальных проблем.

Кардинальные преобразования станут возможными лишь при устойчивом экономическом подъеме, позитивных демографических тенденциях и увеличении доходов населения. В противном случае, повышение минимальной пенсии останется недостижимой целью, а проблема финансового благополучия пожилых людей будет оставаться актуальной на протяжении еще долгого времени.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.