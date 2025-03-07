Экономия регионов на корректировке терсхем благодаря новым функциям ФГИС УТКО

В Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) Российским экологическим оператором интегрированы модули для управления территориальными схемами. Внедрение нового функционала, осуществленное в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 775, позволит регионам снизить расходы на внесение изменений в терсхемы, передает пресс-служба РЭО.

«В рамках развития ФГИС УТКО запущены модули для ведения территориальных схем, а также проведения экспертизы и моделирования терсхем. Данные инструменты позволят оптимизировать затраты на транспортировку ТКО, планировать создание новых объектов, исходя из прогнозируемого дефицита мощностей и оптимальных потоков отходов, а также оценивать тарифные последствия реализации территориальных схем. В конечном итоге это способствует достижению общенациональных целей в области переработки и утилизации ТКО за счет использования инструментов прогнозирования и мониторинга», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Согласно ПП РФ № 775, с 1 января 2025 года вступили в силу обновленные правила разработки территориальных схем. Теперь территориальные схемы подлежат ежегодной корректировке до 1 августа и разрабатываются на период не менее 10 лет.

«В состав новых модулей входит функционал для моделирования проектов терсхем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры, в том числе перегрузочные станции. Основная цель нового функционала — обеспечение ведения территориальных схем в ФГИС УТКО в соответствии с требованиями ПП РФ № 775. В ближайшее время планируется реализация функционала, обеспечивающего публичный доступ к территориальным схемам регионов, размещенным в ФГИС УТКО, для проведения общественных обсуждений регионами с территориальными схемами и электронными моделями, созданными в УТКО», — сообщил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Руководство по использованию новых функциональных возможностей модуля доступно пользователям ФГИС УТКО в личном кабинете. Кроме того, РЭО организует обучающие вебинары по работе с модулями.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления представляет собой текстовый документ и электронную модель. Она содержит текстовые, табличные и графические материалы (карты, схемы, чертежи, планы и др.), описывающие систему накопления, в том числе раздельного, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, образующихся на территории субъекта РФ или поступающих из других субъектов. Электронная модель терсхемы представляет собой систематизированную базу данных в электронно-цифровой форме, содержащую информацию об образовании отходов и обращении с ними в субъекте РФ, включая отходы, поступившие из других субъектов, а также о развитии системы обращения с отходами в регионе.