Экономическая «Гостевая неделя» прошла в ГСГУ

Реальные практики, живая дискуссия и много полезной информации — все это проходило на проекте «Клуба лидеров».

На протяжении недели молодые люди встречались с ведущими коломенскими специалистами, такими как Людмина Савченкова — лидер «Нежного бизнеса в Коломне» и дипломированный психолог, Наталья Сенатова — основатель бухгалтерского агентства «Финсофт Консалтинг» и член Комитета по налогам и финансовым платежам подмосковной «Опоры России». В числе гостей также Дмитрий Ойнас — президент делового клуба «Наследие и экономика», Ирина Ильина — замначальника Коломенского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области (выпускница ЭФ), Антон Аникин — ведущий менеджер выставочных проектов компании «Экспо-Вита» и многие другие.

«Мы переняли опыт ведущего вуза РЭУ им. Г. В. Плеханова и решили внедрить у себя такую практику», — рассказала профессор кафедры менеджмента и экономики Алла Столярова.

Темы гостевых лекций разные: мышление предпринимателя, работа с самозанятыми, наследие и экономика впечатлений, защита прав потребителя, организация международного партнерства, финансовая грамотность и преимущества франшизы.

«Теория — как идея купить костюм с перламутровыми пуговицами. Когда мы его покупаем, это уже превращается в практику. Также и в экономике. Когда мы хотим реализовать идею, сначала нужно спросить у практических специалистов. Важно слушать практиков, ведь они знают, какие барьеры нужно преодолеть на пути к успеху», — заключил первый проректор вуза Сергей Хэкало