Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 14:48

Стало известно, как правильно избавиться от устаревшего электросамоката

Жители Подмосковья все чаще выбирают необычные места для «парковки» электросамокатов, оставляя их в контейнерах для смешанных отходов и бункерах для крупногабаритных предметов, передает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Данный способ утилизации не только нерационален, но и вреден для окружающей среды.

Электросамокаты состоят почти целиком из алюминия — ценного вторсырья, подлежащего дальнейшей переработке. Поэтому для экологичной утилизации аппарата следует найти специальные площадки для сбора и утилизации — пункт приема «Мегабак».

Найти ближайшую площадку можно на сайте проекта «Мегабак».

Важно помнить, что при правильном подходе и утилизации они могут получить вторую жизнь и снова послужить полезным инструментом.

Также нужно соблюдать правила безопасности при использовании электросамокатов: надевать шлем, переходить дорогу пешком и не использовать самокат под воздействием алкоголя.

Помните, что забота об окружающей среде начинается с правильной утилизации отходов и соблюдения правил безопасности на дороге.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.