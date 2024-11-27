Экологическую лекцию для студентов провел регоператор Подмосковья

Региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера провел экологическую лекцию на тему раздельного сбора отходов для студентов Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Обучающимся наглядно рассказали о ценных фракциях, которые чаще всего попадают в мусорную корзину, а также о способах организации раздельного сбора отходов в домашних условиях. Особое внимание в ходе занятия уделили двухпоточной системе сбора отходов «Два Бака», внедренной в Московской области.

Студенты узнали, из каких природных ресурсов производят пластик, стекло, бумагу и металл, и какие товары можно получить после их переработки и обсудили возможный вред для окружающей среды от неправильной утилизации отходов.

В завершении лекции эколог устроила тематическую дискуссию, в рамках которой студенты делились опытом в обращении с отходами.

Занятие прошло в рамках цикла экологических уроков «Береги природу, сортируй отходы», который реализуется в Подмосковье региональным оператором Ногинского кластера на протяжении четырех лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.