Экологическая катастрофа? Ясеневая златка убила сотни деревьев в Самаре

Неравнодушная местная жительница Ольга рассказала, что в настоящее время в городе можно заметить множество сухих или наполовину сухих деревьев. Всему виной златка узкотелая. Насекомое всего за 2-3 года буквально убивает дерево.

По словам женщины, особенно златка узкотелая любит ясень, который в большом количестве посажен в Самаре.

«Не понимаю, куда смотрят экологи? Почему такое количество стоит? Или просто так от этой заразы не избавиться? Дерево должно быть срублено и сожжено <…> Я не могу пройти мимо этой проблемы, потому что деревья — легкие нашего города!», — возмутилась Ольга в соцсетях.

Женщина добавила, что, если не обратить внимание на проблему, то через несколько лет в городе останутся одни тополя.

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