Экологическая акция «Всей семьей» прошла во всех микрорайонах Химок

В городском округе Химки во всех микрорайонах прошла масштабная экологическая акция «Всей семьёй». В ней приняли участие сотни химчан, а также активисты, общественники и депутаты местного Совета депутатов.

Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе «Солнечная система». Здесь высадили саженцы сирени. Адрес выбрали сами жители по итогам голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина.

«Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова.

Всего в Химках высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тыс. кустарников во всех микрорайонах. Администрация городского округа организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев.

«Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции», — поделился лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Все локации выбрали сами жители в результате голосования, которое проходило в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина. Кроме того, все комментарии от жителей с дополнительными адресами обязательно учтут для новой акции, которую организуют следующей весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.