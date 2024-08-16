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Экоакция по раздельному сбору мусора пройдет в Центральном парке Люберец

Экологическая акция по сбору отходов «РазДельный Сбор» пройдет в эту субботу, 17 августа, в Центральном парке Люберец, передает пресс-служба администрации городского округа.

Волонтеры будут ждать всех желающих за зданием администрации городского округа Люберцы (Октябрьский проспект, д. 190) с 12.00 до 15.00.

Сбор отходов производится по списку экологического центра «Собиратор». Всем пришедшим волонтёры помогут разобраться в маркировках вещей, а также в общих правилах раздельного сбора мусора.

Кроме того, в рамках экологической акции будет организован фримаркет — обмен хорошими вещами. В эту субботу особое внимание уделят всему необходимому для подготовки к 1 сентября. Акцент будет сделан на школьные принадлежности, книги, пособия, самоучители, развивающую литературу.

Участники и волонтеры акции «РазДельный Сбор» могут получить поощрительные баллы сети магазинов «ВкусВилл».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.