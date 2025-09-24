Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» прошла в Павловском Посаде

Благодаря инициативе компании «РТК-ЭЛЕКТРО», входящей в Группу компаний «НЭК», теперь здесь появилась новая аллея из 20 прекрасных гранатных рябин

Очень важно, когда бизнес, работающий на павлово-посадской земле, проявляет такую высокую социальную ответственность. Компания не только успешно развивается и строит вторую очередь завода, создавая новые рабочие места, но и вносит весомый вклад в благоустройство Павлово-Посадского округа. Это яркий пример эффективного партнерства, которое делает жизнь в городе комфортнее.

«Хочу поблагодарить генерального директора „РТК-ЭЛЕКТРО“ Игоря Черенкова и весь коллектив предприятия за эту прекрасную инициативу. Спасибо моим коллегам из Администрации, депутатам партии „Единая Россия“ и, конечно, всем неравнодушным жителям, которые присоединились к акции, чтобы вместе сохранить и приумножить красоту нашей природы. Особенно тронули слова сотрудницы предприятия Надежды Угаровой, которая давно мечтала посадить собственное дерево в родном городе. Именно из таких личных историй и совместных добрых дел и складывается настоящая любовь к своей малой Родине. Уверен, новая рябиновая аллея станет настоящим украшением „Дубравы“ и будет долгие годы радовать павловопосадцев. Продолжаем вместе делать наш округ лучше!» — сказал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.