Экологи в Мытищах проверили качество воды в Капустинском заливе

В последние два года были случаи загрязнения Капустинского залива Клязьминского водохранилища. Здесь фиксировались сбросы лакокрасочных материалов и жидкостей с едкими химическими запахами в ливневую систему Дмитровского шоссе, что повлекло загрязнение залива.

«Мы пристально следим за ситуацией, проводим постоянный мониторинг, — рассказал директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов. — В очередной раз мы собрались в Капустино, чтобы провести отбор проб природной воды залива в трех точках и провести лабораторные исследования по основным показателям. Будем продолжать анализировать сложившуюся ситуацию. На сегодняшний день вода в заливе чистая, не имеет посторонних запахов, имеет хорошую прозрачность, что присуще водным объектам нашего региона».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.