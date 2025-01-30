Эколог Рыбальченко раскрыл, в чем опасность теплой зимы

Уже который день московские синоптики говорят о рекордно теплой зиме. На улице видно не только зеленую траву, но и распустившиеся почки. О том, какие неблагоприятные условия это сулит живой природе, РИАМО рассказал эколог Илья Рыбальченко.

Снега на улице тоже не видать. А тем временем, это замечательный «утеплитель», берегущий от морозов и похолоданий нашу землю.

«Именно снег сохраняет полезные бактерии, существующие в верхних слоях почвы. Если снега нет — могут погибнуть корни растений», — объяснил эколог.

Самая главная опасность может ждать подснежники и так называемые эфемеры (гусятник, веснянка и т. д.). Так еще называют цветы, которые появляются в апреле–мае, когда сходит снег. Обычно они отцветают за две недели.

«Важно это потому, что просыпается природа. Бабочкам, жучкам, червячкам нужно питание, иначе они погибнут, и тогда прервется экологической цикл», — объяснил Рыбальченко.

По его словам, гибель насекомых может значить гибель птиц. И, как следствие, грядет проблема с сельскохозяйственными вредителями и т. д.

«Так потянется цепочка. А те животные, кто впадал в спячку, начиная от медведя и заканчивая ежами, могут проснуться и не найти корм», — рассказал эколог.

Однако, по его словам, экологической катастрофы в этом году не будет. Природа способна приспособиться к нынешним реалиям.