Эколог объяснила, для чего в Крыму нужен карбоновый полигон

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Эколог Евстафьева: карбоновые полигоны так же полезны, как экомониторинг

Заведующая кафедрой нормальной физиологии и отделом экологических рисков Центральной научно-исследовательской лаборатории Медакадемии им. С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского Елена Евстафьева заявила, что из-за изменений климата создание карбонового полигона в Крыму особенно важно, сообщает «Крым 24» .

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал инициативу по созданию карбонового полигона на базе Карадагской научной станции.

«Создание полигонов приносит такую же пользу, как экологический мониторинг. Мы должны иметь объективную информацию о состоянии экосистем, чтобы не допустить необратимых последствий. В данном случае речь идет о состоянии, связанном с изменением климата», — отметила Евстафьева.

По ее словам, научные исследования позволяют предвидеть грядущие перемены в климате. А имея прогноз, можно принимать меры, направленные на предотвращение негативного развития событий, пояснила специалист.

Она подчеркнула, что это поможет избежать неисправимых экологических последствий, вызванных изменением климата.