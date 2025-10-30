Эколайф и Госфонд СВО в Подмосковье подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили генеральный директор «ЭкоЛайф» Евгений Тихомиров и руководитель регионального подразделения фонда Ольга Ермакова. Документ регламентирует совместную работу в вопросах трудоустройства участников спецоперации и их близких родственников. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Цель инициативы — содействие занятости и социальная адаптация граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках партнерства компания предоставит возможности трудоустройства по рабочим профессиям — водителей, механиков, слесарей, электросварщиков, шиномонтажников, разнорабочих.

По словам Евгения Тихомирова, компания готова создавать условия, где участники СВО смогут не только работать, но и чувствовать себя нужными и востребованными.

Это важное направление сотрудничества подтверждает стремление организации активно поддерживать тех, кто продемонстрировал храбрость и вернулся домой после выполнения важной миссии.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.