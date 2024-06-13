Экоинспекторы устанавливают виновников создания свалки в Ленинском округе

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Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками полиции и представителями администрации Ленинского городского округа проводят контрольные мероприятия, где были выявлены незаконные свалки в деревне Вырубово. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«На всех трех участках складирован, преимущественно, строительный мусор. Их собственникам — компаниям «НаполеОн-ММ», «Лидер», а также физическому лицу — объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. На момент осмотра мусор не завозился, рабочие и специальная техника отсутствовали». — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ходе надзорных мероприятий специалисты аккредитованной лаборатории обследовали свалки и взяли образцы отходов для анализа. На основе полученных данных будет рассчитана сумма ущерба, нанесенного компонентам окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Минэкологии оштрафовало троих незаконных транспортировщиков строительных отходов, задержанных полицией в Ленинском округе, на 24-м километре Каширского шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.