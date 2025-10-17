Экофест «Осень на теплых озерах» и вечер современной поэзии пройдут в парках Павлово-Посадского округа

Парки Павлово-Посадского городского округа анонсировали программу мероприятий на предстоящую неделю. Несмотря на осеннюю непогоду и завершение школьных каникул, жителей ждут спортивные занятия, концерты и творческие встречи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

17 октября в городском парке Павловского Посада пройдет спортивная разминка на свежем воздухе, которая начнется в 14:00. Организаторы подчеркивают, что активный образ жизни важен независимо от погодных условий. Вечером того же дня состоится традиционный пятничный концерт с участием Сергея Князева и молодых гитаристов.

18 октября субботняя программа Городского парка стартует с занятий в студии «Пластилиновая ворона». В 11:00 на центральной площадке пройдет мероприятие «Азбука спорта», где участники смогут узнать секреты утренней зарядки, поучаствовать в викторине «Здоровая еда», посетить выставку о спортсменах округа, а также мастер-классы по лепке и изготовлению поделок из бумаги.

17 октября в Городском парке Электрогорска с 14:00 до 17:00 состоится экофест «Осень на теплых озерах». В программе мероприятия — создание коллективной арт-инсталляции, посвященной символу энергии и тепла, лекция-викторина об основателе города Р. Э. Классоне и ГРЭС-3 с призами для самых внимательных, уголок экспериментов с демонстрацией работы электричества, подвижные игры, фотозона с осенними декорациями и концертная программа.

В парке «Дубрава» 18 октября в 18:00 состоится вечер современной поэзии «Двое под дождем». 19 октября, в 11:00 здесь откроется творческая мастерская.

Вход на все мероприятия свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.