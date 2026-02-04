Экоферма «Былинкино» в Луховицах проведет сырную Масленицу 21 февраля

21 февраля на экоферме «Былинкино» в Луховицком округе пройдет фестиваль «Масленица в Былинкино» с гастрономической, спортивной и развлекательной программой. Гостей ждут сырные угощения, конкурсы и огненное шоу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль «Масленица в Былинкино» начнется 21 февраля в 14:30 на территории экофермы в Луховицком округе. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

По словам главы КФХ «Былинкино» Елены Головащенко, праздник на свежем воздухе позволяет полностью окунуться в атмосферу народных гуляний: гости смогут петь, танцевать, водить хороводы и участвовать в традиционных забавах.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что программа фестиваля включает выступления фольклорных коллективов, артистов, спортивные эстафеты, уличные игры и традиционные блины. Особенностью праздника станет сырная тема: на полевой кухне предложат бесплатную дегустацию сырного супа из пяти сортов сыра собственного производства.

В меню также мясные деликатесы, картофель с сыром и блины с чаем. Организаторы подготовили «блинный сюрприз» — один из гостей, выбравший блин с особой начинкой, получит подарок. Кульминацией станет огненное шоу и сжигание чучела Зимы в 18:00. Завершится фестиваль дискотекой под живую музыку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.