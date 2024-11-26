Экоакцию по сбору вторсырья в Электростали посетили около 200 человек

В Электростали состоялась ежемесячная акция по сбору вторсырья «РазДельный Сбор». Она традиционно проходила на центральной площади около ЛДС «Кристалл». В ней приняли участие около 200 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электростальцы приносили твердый и мягкий пластик, стекло, металл, макулатуру и другие фракции — в этот раз усилиями волонтеров и участников было собрано более 80 мешков. Все собранное вторсырье волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Сборка», откуда сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Кроме того, горожане приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых пойдут на благотворительные цели.

«Наши акции проходят в городе уже два года, количество участников не уменьшается даже в плохую погоду, — отметил руководитель подмосковных „Зеленых“ Артем Ковалев, — это показывает насколько жители заинтересованы в подобных инициативах. Будем и дальше трудиться, чтобы акции продолжались и ценное сырье снова возвращалось в производственный цикл».

Акция «РазДельный Сбор» проходит каждую 4-ю субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади возле «Кристалла» (пересечение улиц Мира и Корешкова).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.