Экоакция «Вода России» объединила жителей Фрязина для уборки озера

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» Минприроды России.

«Волонтерство давно стало частью культуры „Газпромнефть СМ“: каждый год сотни наших специалистов участвуют в экологических проектах по всей стране, и акция „Вода России“ — яркий пример того, как совместные усилия бизнеса, власти и жителей дают реальный результат. Мы считаем важным делать все возможное, чтобы бережное отношение к водным ресурсам становилось повседневной нормой», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Добровольцы очистили береговую линию озера Большого, удалили водоросли и плавающий мусор, а также убрали сухие ветки в прибрежной зоне. Работа велась командными усилиями: сотрудники завода и муниципалитета совместно сортировали отходы, расчищали территорию и готовили берег к летнему периоду.

Систематическое благоустройство способствует созданию безопасной и приятной среды для отдыха и проживания.

«Чистота и благоустроенность озера Большого во многом определяют качество жизни в нашем городе. „Газпромнефть СМ“ — надежный партнер Фрязино в вопросах экологии, компания активно вовлекает сотрудников в волонтерскую деятельность. Такие инициативы объединяют людей и помогают воспитывать ответственное отношение к природе на практике», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Компания «Газпромнефть-СМ» традиционно поддерживает акцию «Вода России», которая за 11 лет привлекла более 11 млн участников по всей стране. В рамках программы было собрано 11 млн мешков отходов на побережьях 10 тысяч водоемов — от Калининграда до Владивостока. Ежегодно в регионах проводится около 20 тысяч подобных мероприятий, что способствует развитию экологической сознательности и снижению нагрузки на природные экосистемы.