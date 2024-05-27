Экоакция «Удивительный лес» прошла 11 раз в Подмосковье

На лесной территории городского округа Истра в одиннадцатый раз прошла экологическая акция «Удивительный лес», которую организовал благотворительный фонд «Я есть!» во главе с его учредителями, актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Комитет лесного хозяйства поддерживает благотворительные акции, направленные на сохранение и преумножение лесов Подмосковья. В этом году мы снова подготовили под посадку 6 400 сеянцев ели лесную площадку площадью 1,6 га, привезли сам посадочный материал и необходимый инвентарь. Наши специалисты из Истринского лесничества провели для участников инструктаж по технике посадки и помогали сажать «Удивительный лес», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В лучших традициях фонда «Я есть!» взрослые с детьми посадили молодые ели, поучаствовали в творческих мастер-классах, посмотрели выступления артистов на сцене, вкусно пообедали пловом, приготовленном на костре, и своим примером показали миру и окружающим, что особенности каждого из нас — это прекрасно, удивительно, здорово. А еще это — отличный повод лучше узнать друг друга, подружиться и провести время с пользой для себя, природы и тех, кто рядом.

Хорошая погода обеспечила отличное настроение участников, а прошедший позже дождь стал залогом того, что этот «Удивительный лес» будет расти и радовать жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.