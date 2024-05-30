Экоакция по сбору пластиковых бутылок пройдет в парке Шатуры 1 июня

Экологическая акция по сбору пластиковых бутылок пройдет в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина г. Шатура 1 июня, сообщается на сайте администрации горокруга.

Все собранные бутылки будут отправлены на вторичную переработку.

Самые старательные участники акции будут награждены. Всего будет две номинации: кто соберет больше бутылок по количеству; кто соберет больше бутылок по массе.

В настоящее время более 30% всех отходов составляют именно пластиковые отходы и в основном — это бутылки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.