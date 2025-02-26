сегодня в 14:56

Экоакция по сбору макулатуры пройдет в Раменском округе в марте

В Гжельском государственном университете Раменского округа решили внести свой вклад в защиту окружающей среды и организовать акцию по сбору макулатуры и пластиковых отходов. Мероприятие пройдет с 10 по 14 марта текущего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В указанные даты с 10:25 до 14:00 добровольцы ГГУ будут принимать бумажные и пластиковые отходы в холле первого этажа главного корпуса университета, расположенного по адресу: поселок Электроизолятор, д. 67.

Организаторы акции призывают жителей Гжели и близлежащих населенных пунктов присоединиться к экологической инициативе и сдать ненужную макулатуру и пластиковую тару для дальнейшей переработки. Это позволит сократить объем отходов, загрязняющих окружающую среду.

По данным университета, собранное в ходе акции вторсырье будет передано региональным перерабатывающим предприятиям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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