Экоакция «Чистый лес» состоится в Кашире 2 ноября

2 ноября в Кашире пройдет экологическая акция «Чистый лес». Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», осуществляемого при поддержке партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всех активных и неравнодушных жителей приглашают присоединиться к наведению порядка в Березовой роще микрорайона Кашира-2. Участники акции «Чистый лес» проведут расчистку лесных участков от валежника и мусора, удаление упавших деревьев и сухостоя.

Сбор участников запланирован в 14:00 рядом с Дворцом спорта «Юбилейный» (координаты: 54.840631, 38.255618).

Проект «Чистый лес» подразумевает повышение экологической культуры и организацию контроля за ходом реализации национального проекта «Экология» и реформой по обращению с отходами, а также развитие экологического туризма и сохранение объектов животного мира Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.