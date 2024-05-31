Экоакция «Чистая река. Сделай. Это просто» прошла в Богородском округе

В очистке акватории в рамках экологической акции в Богородском округе приняли участие водолазы и дайверы. Они рассказали о необычных находках на доньях подмосковных озер.

Водолазы убрали со дна мусор и опасные предметы, чтобы отдыхающие могли без опасений заходить в воду. Руководитель водолазного управления водоспасательной службы «ВОСВОД РОССИИ» Станислава Дубак-Петровская рассказала, как прошла акция и какие находки порой можно обнаружить под толщей воды.

Она отметила, что специалисты поднимают мусор, острые предметы: стекла, доски с гвоздями, колья. На одной из территорий на дне также лежит заиленная бочка, ее попробуют поднять. За 25 лет работы были разные находки. Раньше обнаруживали взорванные сейфы, доставали чемоданы. Несколько лет назад была утоплена шина со стреляными гильзами. Ее подняли, очистили, чтобы ржавый металл не нарушал экологический баланс воды. Очень часто люди бросают маленькие разборные мангалы, которые имеют острые края. Ранятся не только люди, но и животные, птицы, гибнет рыба.

«В Котельниках мы подняли со дна закопанные бочки с химическими отходами, они там, судя по всему, были еще с советских времен. Вода поднялась, бочки прогнили, и мы не могли понять, в чем дело. Водолазы залезали, а бочки такие тяжелые, с трудом подняли их на поверхность. Однажды девочка, водолаз пятого разряда, вынула со дна затонувшую байдарку. Мужчины не справились, а она каким-то образом сумела это сделать. Поднимаем доски, сети», — рассказала Дубак-Петровская.

В Луховицах в зоне детской акватории подняли 30-метровую сетку. Видимо, ее еще осенью поставили рыбаки. Поняли, что рыба всплывает и она мертвая. Сеть тянулась на полтора метра, а в глубину уходила метра на четыре. Находят много утерянных вещей, кошельки, портмоне с карточками. На прошлой неделе нашли хронограф, вернули хозяину. Он еще работал, потому что был водоупорным. Помогали доставать катера, лодки. В прошлом году подняли джип, который провалился под лед. Весной смогли его подцепить и выкатить на берег.

Бывают и страшные находки. У многих есть страх наткнуться на утопленника. Как правило на постах, где дежурит «ВОСВОД», подобных находок не бывает. Но там, где запрещено купание, где нет спасателей, конечно, порой случаются происшествия. Находят тела лиц без определенного места жительства. По весне часто рыбаки выходят на тонкий лед, и иногда это плохо заканчивается.

«Достаточно часто бывает, что спасатели не успевают оказать помощь, МЧС в основном работает на земле, и вызывают нас. Мы помогаем поднимать утонувших», — отметила Дубак-Петровская.

Экологическая акция прошла по инициативе комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.