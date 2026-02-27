Экоакции по раздельному сбору пройдут 28 февраля в Подмосковье

Экологические акции по раздельному сбору отходов состоятся 28 февраля в округах Подмосковья. Жители смогут сдать макулатуру, пластик и металл на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пункты приема вторсырья будут работать в Одинцовском округе, Богородском, Красногорске, Серпухове, Электростали, Химках и Фрязине. В Одинцовском округе акции пройдут в Дубках на улице Дениса Давыдова, 1, в Звенигороде на улице Ленина, 30, в Кубинке в поселке Старый городок на улице Школьной, 25, а также в поселке Часцы, 11.

В Ногинске вторсырье примут на улице Советской, 45. В Красногорске — в Путилкове на улице Новотушинской, 3. В Серпухове акция пройдет на улице Ворошилова, 128, в Электростали — на улице Тевосяна, 26А, в Химках — на улице Германа Титова, 14к1. Во Фрязине пункт откроется в фойе Дворца культуры «Исток» на улице Комсомольской, 17.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отметил, что в регионе растет число жителей, вовлеченных в экологическую повестку.

«Благодаря активным гражданам и экологическим объединениям удается продвигать инициативы и формировать ответственное отношение к окружающей среде», — подчеркнул Даниленко.

В ведомстве добавили, что регулярные акции по раздельному сбору отходов способствуют формированию экологической культуры и служат примером для детей и подростков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.