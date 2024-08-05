Экоактивисты Истры провели акцию по сбору отходов

В городском округе Истра состоялся ежегодный гастрономический фестиваль, который проходил на сыроварне одного из подмосковных фермеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках мероприятия волонтерами Экоцентра «Истра» и Экодома в ЖК «Новоснегиревский» была организована экологическая акция по сбору отходов. Так, каждый гость фестиваля мог сдать вторичное сырье на переработку, в том числе алюминий, металл, пластик и бумагу.

Такие проекты в рамках развлекательных мероприятий важны, поскольку это напоминает тысячам людей о важности экономики замкнутого цикла, а также позволяет за минимальное время собрать множество разных фракций. Главное не количество отходов, а то, сколько людей узнает о необходимости беречь экологию.

В ходе фестиваля было собрано: 10 мешков макулатуры, 6 мешков пластика, 2 мешка стекла, а также 2 пятилитровые бутылки пластиковых крышек. Все собранные отходы отправлены на переработку.

Экоцентр «Истра» работает по адресу: г. Истра, Воскресенская площадь, д. 2. Экодом в ЖК «Новоснегиревский» находится по адресу: г. Истра, с. Рождествено, ул. Сиреневый бульвар, д. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.