Экоактивисты Истры провели акцию по сбору отходов

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:29

В поселке Снегири городского округа Истра педагоги местного детского сада совместно с волонтерами проекта «Экодом Новоснегиревский» собрали более 2-х кубов чистых отходов пригодных к переработке. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Во время акции воспитанникам детского сада рассказали о важных правилах осознанного обращения с отходами в повседневной жизни. Все эти навыки пригодятся детям в будущем.

За первые шаги на пути к осознанному экологичному обращению с отходами дошкольники получили в подарок экосумки.

Такие акции ведут к большим изменениям в нашей окружающей среде. Уже сегодня активисты начали подготовку к проведению следующих экологических мероприятий.

Ранее экоакции по сбору вторсырья прошли в Долгопрудном и Химках. Также более 300 жителей подмосковного Реутова приняли участие в экоакции по раздельному сбору отходов. За два часа работы экоплощадки участники собрали более 150 кг стекла, порядка 50 кг картона, более 20 кг крышечек, 800 кг разного пластика, 2 мешка алюминиевых банок и аэрозольных баллонов, а также 5 мешков различного металла.

В ближайшее время подобные мероприятия будут организованы и в других муниципалитетах региона.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.