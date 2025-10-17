Эко-исследование школьников Подмосковья стало одним из лучших в России

Команда «Импульс» из Электростали под руководством наставника Ирины Заворотной заняла третье место с проектом «Оценка экологического состояния рек Ходца и Вохна» на Всероссийском детском экологическом форуме «Великие реки России глазами детей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Всероссийский детский экологический форум — это площадка для активного диалога между детьми и взрослыми по вопросам сохранения и восстановления водных объектов России. Он прошел 13–14 октября и был направлен на экологическое просвещение детей и молодежи, стимулирование интереса к природоохранной и экологической деятельности.

Для школьников была организована работа пяти секций: «Сохранение и восстановление биоразнообразия водных объектов», «Исследование качества воды», «Охрана и восстановление водных экосистем», «Вода и здоровье человека», «Водные технологии будущего». В рамках этих секций участники смогли обменяться мнениями, обсудить проблемы и выработать предложения по улучшению экологической ситуации. Учащиеся лицея № 7 городского округа Электросталь представили в секции «Охрана и восстановление водных экосистем» актуальный проект, отражающий бережное и заботливое отношение к своей малой родине.

В пресс-службе ведомства добавили, что всего в финале форума приняли участие 50 команд из 22 регионов России. От Московской области свои проекты также представили команды: «Содружество» (школа «Содружество», г. о. Клин), «Первомайцы» (Первомайская школа, г. о. Истра) и «Эко-Волна» (гимназия им. В. И. Танеева, г. о. Клин).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.