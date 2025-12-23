Эко-ферма «Былинкино» в Луховицах проведет новогодние гуляния с 20 декабря по 20 января

Эко-ферма «Былинкино» в Луховицах приглашает жителей и гостей Подмосковья на праздничную программу «Новогодние приключения на волшебной ферме», которая пройдет с 20 декабря по 20 января, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Праздничные мероприятия на эко-ферме «Былинкино» рассчитаны на семейный отдых и включают встречи с козой Даринкой и ее «королевским двором», а также выступления победителей конкурса «Деревенская а капелла». Для гостей подготовлены интерактивные верховые прогулки «Былинкинские всадники» и необычные цирковые номера с животными.

Посетители смогут узнать истории о жизни фермы, дружбе кошки Былинки и козы Даринки, а также отправиться на экскурсии по производственным участкам и аффинажным подвалам. На территории фермы оборудованы фотозоны, рождественский вертеп, зимний променад, организованы народные гуляния, хороводы и уличные игры с Дедом Морозом и его помощниками.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что программа рассчитана на детей и взрослых, возрастное ограничение — 0+. Подробности доступны на страницах фермерского хозяйства и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.