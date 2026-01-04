Екатеринбуржец, которого судили за секс-переписку со школьницами, погиб на СВО

Бывший таможенник и фанат аниме Дмитрий из Екатеринбурга, которого судили за интимную переписку со школьницами, погиб в зоне спецоперации. Уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины будет прекращено, сообщает Е1.ru .

Екатеринбуржца задержали летом 2024 года. С одной из школьниц Дмитрий познакомился на фестивале аниме. 13-летняя девочка показала маме интимные переписки и фото, который Дмитрий ей отправлял. Женщина обратилась в полицию. Мужчина отрицал свою вину, однако в качестве доказательств были предоставлены сохраненные переписки.

В отношении Дмитрия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В мае прошлого года началось судебное разбирательство, Дмитрию грозило до 8 лет лишения свободы.

У погибшего остались жена и двое детей. Бывшие коллеги отзывались о Дмитрии положительно, отмечая его скромность и ответственность. Однако многих удивляло его увлечение аниме. На хентай-фестивалях Дмитрий и сдружился со школьницами.

