Екатерина Мизулина посетила Можайскую воспитательную колонию в Подмосковье

Вместе с замначальника регионального ГУФСИН Лидией Скворцовой и начальником колонии Валерием Эрдниевым прошла ознакомительная экскурсия по территории учреждения. Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель РФ Ольга Князькова также показала гостье военно-патриотический музей в стенах школы.

Затем Мизулина встретилась с воспитанницами Можайской воспитательной колонии.

Она рассказала подросткам о себе, о деятельности в сфере информбезопасности, о современных подходах к защите персональных данных и безопасному поведению в Сети. Кроме того, Мизулина привела много интересных примеров об уловках мошенников: как они втягивают детей и подростков в преступную деятельность. Еще сообщила о мерах предосторожности и ответила на вопросы.

В завершение встречи член Общественной палаты вручила каждой воспитаннице памятный подарок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.

