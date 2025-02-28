Екатерина Долгасова отчиталась о деятельности за 2024 год в Лотошине

По словам Долгасовой, благодаря реализации народной программы партии «Единая Россиия», личные приемы граждан являются самыми популярными средствами взаимосвязи населения округа с администрацией, депутатским корпусом и муниципальным Центром управления регионом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«За 2024 год в Общественной приемной депутатами окружного совета и профильными специалистами организаций и учреждений было проведено 34 личных и 11 выездных приемов граждан. Обратились: 87 граждан и 5 общественных организаций. Было решено положительно: 54 вопроса. По остальным даны разъяснения, — отметила Екатерина Долгасова.

При поддержке партийного проекта «Городская среда» в округе ремонтируют дороги, теплосети устанавливают детские площадки.

«В 2024 году были отремонтированы 9 подъездов многоквартирных жилых домов. В рамках мероприятий муниципальной программы „Формирование современной комфортной городской среды“ в отчетном периоде проведена замена детских игровых площадок в деревнях Ушаково и Калицино. Обустроены 12 контейнерных площадок для сбора ТБО. В 2025 году планируется обустроить 15 площадок в 15 населенных пунктах», — рассказала Екатерина Долгасова.

В 2024 году в муниципальном округе Лотошино улучшили свои жилищные условия 35 семей.

«Во исполнение наказов жителей и народной программы партии „Единая Россия“, 11 молодых семей приобрели собственное жилье в рамках реализации подпрограммы „Обеспечение жильем молодых семей“. Четверо детей-сирот улучшили свои жилищные условия в рамках реализации подпрограммы „Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“. 16 семьям предоставлено муниципальное жилье», — сказала Екатерина Долгасова.

Она добавила, что двум медицинским работникам, отработавшим более 10 лет, с ранее предоставленных квартир снят статус «служебной» и заключены договора социального найма для дальнейшей приватизации квартир.

Один из самых больших пунктов народной программы по наказам жителей — капитальный ремонт детского сада «Мечта».

«Было полностью обновлено здание сада, приобретено новое оборудование, благоустроена территория вокруг. Капитальный ремонт был под постоянным контролем, в рамках народной программы „Единой России“, выполнен качественно и раньше запланированного срока», — отметила Екатерина Долгасова.

На постоянной основе проводятся встречи с бойцами специальной военной операции. Им оказывается всевозможная поддержка. Каждая семья — на контроле муниципальных депутатов. Отправлено несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

«Мы продолжаем оказывать поддержку нашим бойцам в СВО. Выполняем запросы и пожелания. Это в наших силах и, спасибо, всем кто принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Учреждения образования и культуры, общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители оказывают помощь фронту. Вместе мы приближаем Победу», — сказала Екатерина Долгасова.

Как отметил председатель совета депутатов муниципального округа Лотошино Алексей Куликов. При поддержке партийного проекта «Городская среда» на территории муниципалитета в рамках реализации Президентской программы газифицированы дома в 39 населенных пунктах.

«12 жилых домов газифицировано по льготной категории (многодетные семьи). В селе Званово партпроект „Историческая память“ помог в проведении работ по возведению стелы „Населенный пункт воинской доблести“ и благоустройству прилегающей территории. Открытие объекта запланировано на май текущего года», — сказал Алексей Куликов.

Также он рассказал о благоустройстве набережной водоема «Красный ручей»

«В настоящее время выполнено покрытие пешеходных дорожек из брусчатки и асфальтовое покрытие дорог и парковочных площадок, построено два пирса, выполнен монтаж амфитеатра, проложены инженерные сети, выполнены работы по освещению территории набережной, установлено -2-е детские площадки, 1-а спортивная площадка, установлен общественный туалет, установлены 2 павильона», — сказал Алексей Куликов.

Ориентировочно в октябре 2025 года запланировано завершение работ по благоустройству и озеленению территории.

В завершение отчета Секретарь местного отделения выразила благодарность сплоченной, профессиональной и неравнодушной команде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.