Егорьевцы написали «Тотальный диктант» на площадке Колледжа педагогики и искусства

Егорьевск присоединился к всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» уже в восьмой раз, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в ней приняли участие более одного миллиона трехсот тысяч человек по всему миру. Текст для диктанта сочинила писательница Марина Москвина, он описывал морское путешествие в Арктику. Участникам предстояло продемонстрировать свой уровень владения русским языком.

Преподаватель русского языка и литературы Егорьевского КПИ Альбина Назарова отметила, что на мероприятие обычно приходят те, кто испытывает ностальгию по школьным временам, чтобы можно было сесть за парту, положить перед собой листок и ручку и начать писать.

«Эта акция интересна ещё и тем, что этот диктант сегодня пишут во всем мире — космонавты, подводники, люди, которые летят в самолетах. Это очень интересно», — сказала она.

На выполнение работы ушло около часа, затем диктант сдали на проверку.

«Интересно проверить свой уровень знаний. Спасибо организаторам за такую возможность, » — поблагодарила Марина Кузнецова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.