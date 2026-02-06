Егорьевцев приглашают на интерактивные программы, посвященный Дню российской науки

День российской науки отмечается 8 февраля и приурочен к дате основания Академии наук и художеств — первого в России государственного учреждения, где лучшие умы государства могли получать образование и заниматься наукой. Указ о создании академии лично подписал Петр I, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Еще больше об этой дате, а также о науке в Егорьевске можно будет узнать в историко-художественном музее и в парке «200 лет Егорьевску». Там состоятся тематические программы для всех желающих.

В отделе истории на программе «Егорьевск в науке» (12+) гости узнают о том, как связан Егорьевск и Полное собрание законов Российской империи, в честь кого из егорьевцев назван минерал, к кому обращался Александр Пушкин за материалами к «Истории Пугачева» и многое другое.

В парке «200 лет Егорьевску» ждут маленьких гостей. Для них проведут тематическую программу «Наука о парке» (0+). Это будет не просто развлекательное мероприятие, а настоящий интеллектуальный бой. Организаторы обещают посетителям авторскую версию игры «Что? Где? Когда?», где все вопросы будут только о парке: его истории, деревьях, легендах и секретных уголках.

«Это не скучная лекция, а веселое соревнование в дружеской атмосфере, где можно блеснуть эрудицией, узнать то, чего не найдешь в интернете, зарядиться энергией и азартом и отлично провести время с семьей или друзьями», — приглашают посетителей культорганизаторы Дворца культуры им. Г. Конина.

Программа пройдет 8 февраля в 14:00.

Также посетителям парка «200 лет Егорьевску» напоминают, что на этой неделе здесь пройдет еще 2 интересных тематических мероприятия: 6 февраля в 16:30 посетителей приглашают принять участие в акции «Письмо солдату» (6+), а 7 февраля в 11:00 состоится областное мероприятие «Спорт для всех» (0+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.