Егорьевский ОМВД передал в зону специальной военной операции генератор.

На площади Александра Невского у одноименного храма для передачи собрался личный состав Егорьевского ОМВД, представители администрации округа и духовенства. Получить генератор пришел участник специальной военной операции.

«Мы продолжаем поддерживать наших бойцов на СВО. Спасибо за ту работу, которую вы делаете, спасибо, что бьётесь за нас. Мы подготовили небольшое подспорье для вас. Если где-то еще нужно помочь, будем помогать. Все наши сотрудники готовы», — сказал начальник Егорьевского ОМВД Виталий Пасенко.

«Генераторы там, как спички, — отметил военнослужащий, — их некому и некогда ремонтировать, поэтому они нам очень нужны»

Весь Егорьевск объединился для поддержки земляков, и грузы с помощью в зону проведения СВО из округа уходят регулярно. Их собирают жители, предприятия, общественные организации, волонтёры. В этой работе традиционно участвуют и егорьевские стражи порядка совместно с администрацией округа.

«Я чувствую огромную поддержку. Сегодня сюда пришли многие люди, особенно наша доблестная полиция. Правильно сказали, что мы там защищаем их здесь, они нас — тут. Главное, чтобы здесь все было хорошо, там-то мы справимся», — сказал участник СВО.

Вместе с необходимыми вещами егорьевцы передают бойцам частичку души. Так в егорьевском Совете ветеранов совместными усилиями вплели уже порядка 540 маскировочных сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.