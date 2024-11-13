Егорьевские волонтеры помогли маме участника СВО с ремонтом мебели

Егорьевские волонтеры продолжают заботиться о пожилых людях, семьях участников спецоперации и тех, кому необходима помощь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Их задача — не оставить без внимания ни одной семьи мобилизованных, быть на постоянной связи с женами, матерями, близкими для наших бойцов людьми. На этот раз в местное отделение Молодой Гвардии Единой России обратилась мама одного из участников СВО за помощью в ремонте кровати. Молодогвардейцы округа не остались равнодушными и решили помочь. Об этом сообщили в социальных сетях Егорьевского отделения партии.

«Ребята заменили основание кровати и также оказали содействие в ремонте другой мебели. Это маленький, но важный шаг, который показывает нашу поддержку тем, кто служит и защищает нашу страну, и их семьям», — отмечается в сообщении.

«Мы гордимся тем, что можем быть полезными и помогать тем, кто переживает сложные времена. Вместе мы создаем крепкое сообщество, готовое прийти на помощь!» — сказала руководитель местного отделения Молодой Гвардии Наталья Акшонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.