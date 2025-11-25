Егорьевские спортсмены привезли 9 медалей с соревнований «Кубок Федерации» в Санкт-Петербурге

Они проходили в Санкт-Петербурге с 20 по 21 ноября. Эти соревнования Федерация фитнес-аэробики Санкт-Петербурга проводит регулярно, и в этот раз в числе участников оказалась делегация из Егорьевска. В кубке, а также в фестивале «Невская осень», приняли участие 140 спортсменов из этого муниципального округа.

«Битва была серьезной. Было сложно, особенно в категории юниоров — 12-18 лет. У команды „Захват“ музыка начала звучать с дефектами, и выступление остановили, когда ребята уже почти дотанцевали до конца. Пришлось заново собираться, это требовало серьезных эмоциональных усилий. Тем более была очень сильная конкуренция — питерская команда недавно вернулась с престижных соревнований AGC в Корее, там уровень хип-хопа, конечно, серьезный. Но тем не менее Егорьевск буквально заполонил весь пьедестал», — рассказывает тренер спортивной школы «Лидер» Марина Коблова.

На соревнованиях золотые награды завоевали команды «Захват», «Захват кидс», «Fdcrew» спортивной школы «Лидер», «Свой район» Центра внешкольной работы, серебро у «Девятки», «И точка», «Way Tig», «FitnDanza» егорьевского ЦВР, бронзовые награды также взяла команда Центра — «Драйв». За наградами — упорные многочасовые тренировки. Перед серьезными соревнованиями спортсмены могут готовиться практически без выходных.

«Это очень большой труд. Побеждать удается не всегда, поэтому каждой победе дети очень сильно рады. Команды „Свой район“ и „И точка“ занимаются не так давно, для них это был первый выезд на соревнования, которые проходят так далеко от города Егорьевска. Тут большое спасибо родителям, которые не побоялись, отпустили детей в Санкт-Петербург. Команда „Драйв“ сейчас тоже выступает новым составом, эти соревнования показали, как они сумели собраться и сплотиться», — делится тренер.

С победой поздравил глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

«В Санкт-Петербурге мы в очередной раз показали, что в нашем городе растут невероятно талантливые, яркие и целеустремленные ребята. Ваша энергия, упорство и мастерство вызывают огромное уважение. Хочу выразить благодарность тренерам, наставникам и родителям за поддержку и веру в наших юных звезд. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать гореть своим делом и покорять новые вершины!», — сказал глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.